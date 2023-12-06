Румунія оголосила загальнонаціональну епідемію кору

Міністерство охорони здоров’я Румунії оголосило епідемію кору на загальнонаціональному рівні у зв’язку з тим, що у 29 округах країни було зафіксовано майже 2000 випадків захворювання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hotnews.ro.

"Враховуючи тривожне зростання випадків кору, а також велику кількість госпіталізацій у педіатричних та інфекційних відділеннях інфікованих дітей, Міністерство охорони здоров’я оголосило епідемію кору на національному рівні, щоб зробити можливим вакцинацію дітей віком між 9 та 11 місяців", – повідомили у міністерстві.

Також будуть проводити вакцинацію невакцинованих або неповністю вакцинованих.

МОЗ разом із сімейними лікарями проведе інформаційну кампанію для батьків щодо кращого виконання програми вакцинації.

За словами міністра охорони здоров'я Александру Рафіли, батьки відмовляються вакцинувати своїх дітей.

У МОЗ Румунії зазначають, що охоплення вакцинацією першою дозою на національному рівні становить 78%, а другою дозою – 62% дітей, що мають право на вакцинацію, із тенденцією до зниження протягом понад 10 років.

Нагадаємо, у 2018 році захворюваність на кір в Європі досягла 10-річного максимуму, що викликало стурбованість.

Тоді ж у Європі забили на сполох через поширення лихоманки Західного Нілу.