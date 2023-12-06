Румыния объявила общенациональную эпидемию кори

Министерство здравоохранения Румынии объявило эпидемию кори на общенациональном уровне в связи с тем, что в 29 округах страны было зафиксировано почти 2000 случаев заболевания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hotnews.ro.

"Учитывая тревожный рост случаев кори, а также большое количество госпитализаций в педиатрических и инфекционных отделениях инфицированных детей, Министерство здравоохранения объявило эпидемию кори на национальном уровне, чтобы сделать возможным вакцинацию детей в возрасте между 9 и 11 месяцев", – сообщили в министерстве.

Также будут проводить вакцинацию невакцинированных или не полностью вакцинированных.

Минздрав вместе с семейными врачами проведет информационную кампанию для родителей по лучшему выполнению программы вакцинации.

По словам министра здравоохранения Александру Рафили, родители отказываются вакцинировать своих детей.

В Минздраве Румынии отмечают, что охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой – 62% детей, имеющих право на вакцинацию, с тенденцией к снижению в течение более 10 лет.

Напомним, в 2018 году заболеваемость корью в Европе достигла 10-летнего максимума, что вызвало обеспокоенность.

Тогда же в Европе забили тревогу из-за распространения лихорадки Западного Нила.