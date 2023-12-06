ФБР допоможе поліції Кіпру розслідувати порушення антиросійських санкцій

На Кіпр прибули агенти ФБР, які допомагатимуть розслідувати порушення санкцій, запроваджених проти російських олігархів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Очікують, що кіпрським правоохоронцям допомагатиме команда з 24 осіб, які прибули на середземноморський острів в неділю пізно ввечері.

"Ідея полягає в тому, щоб вони почали допомагати кіпрським інспекторам якомога швидше. У них є ноу-хау", – прокоментував речник кіпрського уряду Янніс Антоніу.

Американські слідчі з'ясовуватимуть, як місцеві юристи та бухгалтери допомагали захистити пов'язаних з Кремлем багатіїв від каральних заходів ЄС після вторгнення РФ в Україну.

До складу американської команди входять експерти з мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, яка спеціалізується на виявленні порушень санкцій і відмиванні грошей шляхом аналізу банківських операцій.

Кіпрська влада, як вважають, може попросити особливої допомоги у справі Алексєя Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів в акції туристичної компанії TUI в день, коли потрапив під санкції.

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс неодноразово заявляв про "нульову толерантність" до порушень санкцій.