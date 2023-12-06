ФБР поможет полиции Кипра расследовать нарушения антироссийских санкций

На Кипр прибыли агенты американского Федерального бюро расследований, которые будут помогать расследовать нарушения санкций, введенных против российских олигархов в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Ожидается, что кипрским правоохранителям будет помогать команда из 24 человек, которые прибыли на средиземноморский остров в воскресенье поздно вечером.

"Идея заключается в том, чтобы они начали помогать кипрским инспекторам как можно скорее. У них есть ноу-хау", – прокомментировал представитель кипрского правительства Яннис Антониу.

Американские следователи будут выяснять, как местные юристы и бухгалтеры помогали защитить связанных с Кремлем богачей от карательных мер ЕС после вторжения РФ в Украину.

В состав американской команды входят эксперты из сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которая специализируется на выявлении нарушений санкций и отмывании денег путем анализа банковских операций.

Кипрские власти, как полагают, могут попросить особой помощи в деле Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, который пытался перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в акции туристической компании TUI в день, когда попал под санкции.

Президент Кипра Никос Христодулидис неоднократно заявлял о "нулевой толерантности" к нарушениям санкций.