Германия приняла на лечение более 900 украинских пациентов

На лечение в Германию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года перевезли более 900 украинских пациентов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, в среду сказало Федеральное министерство внутренних дел Германии.

По состоянию на середину ноября в ФРГ прибыли 928 пациентов из Украины и около 300 человек, которые их сопровождают. В Германии пациентов равномерно распределили между 16 федеральными землями.

Германия стала страной, которая приняла наибольшее количество украинских пациентов среди стран-членов ЕС в рамках Механизма гражданской защиты Евросоюза, отметили в немецком МВД.

Пациентов из Украины обычно перевозили авиатранспортом, добавили там.

Напомним, с сентября 2022 года в польском Жешуве начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы. Проект финансируется средствами Механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации.

Центр служит промежуточным пунктом для пациентов, которых сначала перевозятся из Украины в Польшу наземным транспортом с целью дальнейшей транспортировки в больницы по всей Европе.

Участие в проекте принимает также Норвегия, которая не является членом ЕС – страна в рамках этой схемы будет обеспечивать еженедельные два эвакуационных рейса из Жешува в те страны, куда людей везут на лечение.

По состоянию на март в целом более 2000 человек из Украины приняли медучреждения 20 стран Европы: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции.