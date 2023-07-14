ЄС та ВООЗ допоможуть Україні покращити медичну евакуацію

Євросоюз та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) об'єднали зусилля для покращення медичної евакуації в Україні на тлі повномасштабної війни РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

Зазначається, що ЄС та ВООЗ запустили проєкт, який має допомогти Мінохорони здоров'я України у розвитку та формалізації процедур для організації безпечного повернення пацієнтів, які отримали невідкладне лікування за кордоном і бажають продовжити реабілітацію в Україні.

Проєкт отримав назву "Зміцнення системи підзвітності Міністерства охорони здоров'я України стосовно систем та послуг медичної евакуації та репатріації".

Запуск півторарічного проєкту відбувся 22 червня в Європейському регіональному бюро ВООЗ у Копенгагені. Кошти на нього виділяє Служба зовнішньополітичних інструментів ЄС (FPI).

Очікується, що Мінохорони здоров'я України, Спеціальний підрозділ з координації медичної евакуації та служба екстреної медичної допомоги отримають технічну та ресурсну підтримку від проєкту.

Наголошується, що особливу увагу проєкт приділить таким вузькоспеціалізованим темам, як допомога при опіках, мультидисциплінарна хірургічна допомога при бойових травмах, а також перевезення та реабілітація пацієнтів у критичному стані в Україні. Це має сприяти зміцненню систем та шляхів надання травматологічної допомоги.

Завдяки Механізму цивільного захисту ЄС понад 2350 українських пацієнтів перевезли до лікарень у 21 європейській країні. Понад 370 пацієнтів, які звернулися з проханням повернення в Україну після завершення фази невідкладного лікування, отримали відповідну підтримку.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія та Україна домовилися про нові напрямки співпраці у сфері освіти та охорони здоров’я.

Перед цим у Єврокомісії нагадали, що за час повномасштабної війни з України відправили на лікування у країни ЄС та Європейської економічної зони понад 2250 пацієнтів. Так, Німеччина прийняла на лікування 750 поранених.