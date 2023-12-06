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Зеленський: до кінця року ухвалимо всі рішення, які обіцяли Брюсселю

Середа, 6 грудня 2023, 19:20

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна виконає усі рішення у сфері євроінтеграції, необхідні для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до лідерів Групи семи.  

Зеленський зазначив, що Київ активно працює над тим, щоб отримати згоду Євросоюзу на відкриття з Україною переговорів про вступ. 

"Я дякую партнерам за відповідну допомогу й поради. Україна виконала рекомендації Єврокомісії, і до кінця цього року ми ухвалимо всі рішення, які обіцяли. Сподіваємось, що і Євросоюз виконає свою обіцянку перед Україною. Рішення про старт переговорів про вступ до ЄС – це потужна енергія для нас, енергія єдності", – заявив Володимир Зеленський. 

Як відомо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Питання щодо відкриття переговорів з Україною має обговорюватися на саміті лідерів Євросоюзу 14-15 грудня. 

Українська влада стверджує, що твердо налаштована виконати вимогу ЄС щодо прав меншин і зробити це якнайшвидше, можливо, навіть до грудневого саміту Євросоюзу.

В уряді заявили, що Верховна Рада вже цього тижня може ухвалити зміни до закону про нацменшини на виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ із ЄС.  

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