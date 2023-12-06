Ердоган уперше з 2017 року вирушає до Греції для нормалізації відносин

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 7 грудня, вирушить до Греції для підписання двосторонньої декларації, покликаної нормалізувати зазвичай напружені відносини між обома країнами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише грецька газета Kathimerini, якій напередодні Ердоган дав письмове інтерв’ю.

Під час візиту турецький президент і грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс проведуть урядові переговори й торговельні консультації та підпишуть низку угод про співпрацю для подолання двосторонніх суперечок.

За словами Ердогана, між Афінами й Анкарою є низка проблемних питань, але саме "від нас залежить, чи дозволимо ми цим проблемам викликати напруженість і розбіжності між нашими урядами і нашими народами".

"Гадаю, останнім часом змінилося те, що грецька сторона переглянула свій погляд на нас і почала розуміти, що ми є нацією, яка ніколи не відмовиться від простягнутої нам руки дружби", – вважає він.

Візит Ердогана у Грецію стане першим із 2017 року – тоді прем'єром Греції теж був Міцотакіс – та другим за останні понад сім десятиліть.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

Але після переобрання Міцотакіса влітку цього року лідери говорили про намір перезавантажити відносини.