Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в кулуарах саміту НАТО про готовність двох країн перезавантажити відносини.

Главу уряду Греції цитує агентство АР, пише "Європейська правда".

У середу Міцотакіс провів годинну зустріч з президентом Туреччини Ердоганом у Вільнюсі і повідомив журналістам, що вони домовилися продовжити контакти на високому рівні.

"Наші проблеми не вирішились за помахом чарівної палички. Але сьогоднішня зустріч підтвердила мій намір і намір президента Ердогана перезавантажити грецько-турецькі відносини", – сказав Міцотакіс.

За словами Міцотакіса, члени уряді обох країн мають зустрітися після закінчення літа в північному грецькому місті Салоніки.

Переговори в середу відбулися наступного дня після того, як Туреччина відмовилася від своїх заперечень проти членства Швеції в НАТО і продемонструвала подальшу готовність знизити напруженість у відносинах із західними країнами, в тому числі з Грецією.

Туреччина і Греція продовжують сперечатися щодо морських кордонів у східному Середземномор'ї. Ця суперечка впливає на нелегальну міграцію до Європейського Союзу, права на корисні копалини і розміщення військової сили.

Обидві країни-члени НАТО прагнуть модернізувати свої Військово-повітряні сили за допомогою Сполучених Штатів. Анкара хоче отримати нові і модернізовані винищувачі F-16, в той час як Афіни прагнуть приєднатися до програми F-35.