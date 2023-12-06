Эрдоган впервые с 2017 года отправляется в Грецию для нормализации отношений

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 7 декабря, отправится в Грецию для подписания двусторонней декларации, призванной нормализовать обычно напряженные отношения между обеими странами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет греческая газета Kathimerini, которой накануне Эрдоган дал письменное интервью.

Во время визита турецкий президент и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис проведут правительственные переговоры и торговые консультации и подпишут ряд соглашений о сотрудничестве для преодоления двусторонних споров.

По словам Эрдогана, между Афинами и Анкарой есть ряд проблемных вопросов, но именно "от нас зависит, позволим ли мы этим проблемам вызвать напряженность и разногласия между нашими правительствами и нашими народами".

"Думаю, в последнее время изменилось то, что греческая сторона пересмотрела свой взгляд на нас и начала понимать, что мы являемся нацией, которая никогда не откажется от протянутой нам руки дружбы", – считает он.

Визит Эрдогана в Грецию станет первым с 2017 года – тогда премьером Греции тоже был Мицотакис – и вторым за последние более семи десятилетий.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

Но после переизбрания Мицотакиса летом этого года лидеры говорили о намерении перезагрузить отношения.