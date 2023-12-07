План Британії щодо депортації шукачів притулку до Руанди під ударом через відставку міністра

Проєкт надзвичайного законодавства від прем'єра Великої Британії Ріші Сунака, що покликаний відкрити шлях для депортації шукачів притулку до Руанди, зазнав серйозної невдачі після того, як міністр з питань імміграції Роберта Дженрік пішов у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Пояснюючи свою відставку, міністр з питань імміграції Роберт Дженрік заявив, що пропозиції прем'єра Сунака, який таким чином сподівався задовольнити критиків з правого крила керівної Консервативної партії, не йдуть достатньо далеко у вирішенні проблеми.

"Законопроєкт про безпеку Руанди" був опублікований наступного дня після підписання Великою Британією нового договору з Руандою. Він покликаний подолати рішення найвищого суду про те, що запропонована урядом схема відправки тисяч шукачів притулку до східноафриканської країни була незаконною.

Уряд заявив, що законопроєкт є "найжорсткішим імміграційним законодавством, яке коли-небудь запроваджували", і що він буде швидко пропущений через парламент, але той одразу ж розділив консерваторів та викликав розмови про подальші юридичні проблеми.

За словами одного з консерваторів, який є членом парламенту, той факт, що законодавство все ще дозволяє суду розглядати апеляцію за певних обставин, є "запрошенням позивачам завалювати суди безпідставними позовами".

"Ставки для країни надто високі, щоб ми не прагнули посилити захист, необхідний для припинення каруселі правових проблем", – сказав Дженрік у листі про свою відставку, який він опублікував у Twitter (X).

У своїй відповіді Сунак заявив, що колега неправильно зрозумів ситуацію.

"Якби ми повністю усунули суди, ми б зруйнували всю схему. Не було б сенсу приймати закон, який залишив би нас без місця, де люди могли б позиватися", – сказав він, додавши, що уряд Руанди не погодився б на це.

Раніше Британія підписала з Руандою нову угоду щодо депортації шукачів притулку в цю країну, яку називають спробою реанімувати ідею після того, як найвищий суд Британії визнав її невідповідною законодавству.

За новим договором, який підписав міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі і який замінює незобов’язуючий меморандум, Руанда, як стверджує Лондон, не буде висилати відправлених туди шукачів притулку у країни, де є загроза для їхнього життя чи свободи.

Саме це застереження було ключовим у рішенні суду проти цієї схеми, що стало серйозним ударом для міграційної політики уряду консерваторів.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, зокрема після уточнень, що у 2022 році імміграція до Британії – переважно легальними шляхами – встановила рекорд. Обіцянка "зупинити човни" є однією з ключових цілей, які прем’єр визначив для уряду.