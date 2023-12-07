План Британии по депортации искателей убежища в Руанду под ударом из-за отставки министра

Проект чрезвычайного законодательства от премьера Великобритании Риши Сунака, призванный открыть путь для депортации искателей убежища в Руанду, потерпел серьезную неудачу после того, как младший министр по вопросам иммиграции Роберта Дженрик ушел в отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Объясняя свою отставку, Дженрик заявил, что предложения премьера Сунака, который таким образом надеялся удовлетворить критиков из правого крыла правящей Консервативной партии, не идут достаточно далеко в решении проблемы.

"Законопроект о безопасности Руанды" был опубликован на следующий день после подписания Великобританией нового договора с Руандой. Он призван преодолеть решение высшего суда о том, что предложенная правительством схема отправки тысяч искателей убежища в восточноафриканскую страну была незаконной.

Правительство заявило, что законопроект является "самым жестким иммиграционным законодательством, которое когда-либо вводили", и что он будет быстро пропущен через парламент, но он сразу же разделил консерваторов и вызвал разговоры о дальнейших юридических проблемах.

По словам одного из консерваторов, который является членом парламента, тот факт, что законодательство все еще позволяет суду рассматривать апелляцию при определенных обстоятельствах, является "приглашением истцам заваливать суды безосновательными исками".

"Ставки для страны слишком высоки, чтобы мы не стремились усилить защиту, необходимую для прекращения карусели правовых проблем", – сказал Дженрик в письме о своей отставке, которое он опубликовал в Twitter (X).

В своем ответе Сунак заявил, что коллега неправильно понял ситуацию.

"Если бы мы полностью устранили суды, мы бы разрушили всю схему. Не было бы смысла принимать закон, который оставил бы нас без места, где люди могли бы судиться", – сказал он, добавив, что правительство Руанды не согласилось бы на это.

Ранее Британия подписала с Руандой новое соглашение о депортации искателей убежища в эту страну, которое называют попыткой реанимировать идею после того, как высший суд Британии признал ее не соответствующей законодательству.

По новому договору, который подписал министр внутренних дел Джеймс Клеверли и который заменяет необязывающий меморандум, Руанда, как утверждает Лондон, не будет высылать отправленных туда искателей убежища в страны, где есть угроза для их жизни или свободы.

Именно эта оговорка была ключевой в решении суда против этой схемы, что стало серьезным ударом для миграционной политики правительства консерваторов.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, в частности после уточнений, что в 2022 году иммиграция в Британию – преимущественно легальными путями – установила рекорд. Обещание "остановить лодки" – одна из ключевых целей, которые премьер определил для правительства.