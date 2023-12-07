США призупиняють польоти літаків Osprey після авіакатастрофи біля берегів Японії

США призупинили польоти військових літаків CV-22 Osprey до з'ясування причин авіакатастрофи одного з них, яка сталася минулого тижня біля берегів Японії.

Відповідний наказ віддав командувач спеціальних операцій Військово-повітряних сил США Тоні Бауернфайнд, повідомляє "Європейська правда".

За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала потенційна несправність обладнання, але основна причина відмови наразі невідома.

"Призупинення експлуатації надасть час і простір для ретельного розслідування з метою визначення причинних факторів і рекомендацій для забезпечення повернення парку літаків CV-22 ВПС до польотів", – йдеться у повідомленні Командування спеціальних операцій ВПС США (AFSOC).

Нагадаємо, 29 листопада американський військовий літак Osprey з вісьмома членами екіпажу на борту впав у море поблизу берегів Японії.

Очевидці авіакатастрофи розповіли, що у літака горів лівий двигун, коли він падав.

Крім того, у вересні американський пілот катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник.

Винищувач продовжував летіти 100 кілометрів, поки не впав у сільській місцевості поблизу Індіантауна. Пошуки уламків зайняли більше доби.