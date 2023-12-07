США приостанавливают полеты самолетов Osprey после авиакатастрофы у берегов Японии

США приостановили полеты военных самолетов CV-22 Osprey до выяснения причин авиакатастрофы одного из них, которая произошла на прошлой неделе у берегов Японии.

Соответствующий приказ отдал командующий специальных операций Военно-воздушных сил США Тони Бауэрнфайнд, сообщает "Европейская правда".

По предварительной информации, причиной катастрофы стала потенциальная неисправность оборудования, но основная причина аварии пока неизвестна.

"Приостановление эксплуатации даст время и пространство для тщательного расследования с целью определения причинных факторов и рекомендаций для обеспечения возвращения парка самолетов CV-22 ВВС к полетам", – говорится в сообщении Командования специальных операций ВВС США (AFSOC).

Напомним, 29 ноября американский военный самолет Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.

Очевидцы авиакатастрофы рассказали, что у самолета горел левый двигатель, когда он падал.

Кроме того, в сентябре американский пилот катапультировался из современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез.

Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности поблизости от Индиантауна. Поиски обломков заняли более суток.