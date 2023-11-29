Біля берегів Японії розбився військовий літак США з 8 членами екіпажу

Американський військовий літак V-22 Osprey з вісьмома членами екіпажу на борту впав у море поблизу берегів Японії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Берегова охорона заявила, що спрямувала патрульні катери і літаки в район авіакатастрофи біля острова Якусіма.

За словами представника місцевої риболовецької спільноти, рибальські човни, які перебували в цьому районі, виявили трьох людей в навколишніх водах. Однак про їхній стан нічого не повідомляють.

Американські сили в регіоні все ще збирають інформацію про інцидент.

Очевидці авіакатастрофи розповіли, що у літака горів лівий двигун, коли він падав.

Нагадаємо, у вересні американський пілот катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник.

Винищувач продовжував летіти 100 кілометрів, поки не впав у сільській місцевості поблизу Індіантауна. Пошуки уламків зайняли більше доби.