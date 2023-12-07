Канада запровадила санкції проти російських діамантів та супутніх товарів

Канада оголосила про запровадження обмежень на імпорт російських діамантів ‬та супутніх ювелірних виробів з ними в координації зі своїми партнерами по G7.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі, повідомляє канадський уряд.

За словами глави МЗС Канади, впровадження цієї заборони у співпраці з партнерами по G7 надсилає РФ чіткий сигнал, що вони не потерплять використання російських доходів від діамантів для фінансування війни.

"Ми закликаємо президента (РФ Владіміра) Путіна негайно припинити цю невиправдану загарбницьку війну проти України, і ми будемо продовжувати підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно", – зазначила Жолі.

У заяві йдеться, що Оттава продовжуватиме співпрацювати з країнами G7 та іншими міжнародними партнерами з метою впровадження всеосяжних заходів контролю та перевірки для заборони російських діамантів.

Раніше держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

До 1 вересня 2024 року країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

У ЄС раніше говорили, що також мають намір запровадити санкції проти діамантів російського походження, але чекають на рішення G7, яке б пояснювало механізм такої заборони.

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.