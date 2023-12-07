Канада ввела санкции против российских бриллиантов и сопутствующих товаров

Канада объявила о введении ограничений на импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий с ними в координации со своими партнерами по G7.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, сообщает канадское правительство.

По словам главы МИД Канады, внедрение этого запрета в сотрудничестве с партнерами по G7 посылает РФ четкий сигнал, что они не потерпят использования российских доходов от бриллиантов для финансирования войны.

"Мы призываем президента (РФ Владимира) Путина немедленно прекратить эту неоправданную захватническую войну против Украины, и мы будем продолжать поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", – отметила Жоли.

В заявлении говорится, что Оттава будет продолжать сотрудничать со странами G7 и другими международными партнерами с целью внедрения всеобъемлющих мер контроля и проверки для запрета российских бриллиантов.

Ранее государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.

До 1 сентября 2024 года страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

В ЕС ранее говорили, что также намерены ввести санкции против бриллиантов российского происхождения, но ждут решения G7, которое бы объясняло механизм такого запрета.

Как известно, санкции против российских бриллиантов совместно с "Группой семи" обсуждала Бельгия – член Евросоюза, на территории которой, в Антверпене, расположен один из крупнейших в мире центров торговли этими драгоценностями.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ читайте в статье: Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.