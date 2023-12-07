Розвідка Британії пояснила, як новий набір до академії Генштабу вплине на армію РФ у майбутньому

Розвідка Великої Британії проаналізувала новий набір офіцерів до російської академії Генштабу та його вплив на армію РФ у майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 7 грудня.

У відомстві навели заяву російського Міноборони, згідно з якою понад 60% набору мають бойовий досвід. Більшість з них, ймовірно, отримали цей досвід в Україні, починаючи з 2022 року.

У розвідці зазначають, що студенти академії, як правило, мають звання від майора до генерал-майора і вважаються такими, що мають потенціал для вищого командування.

При цьому, як йдеться в огляді, наявність бойового досвіду тепер більш поширена серед російських офіцерів середньої ланки.

"Протягом наступних років це покоління, ймовірно, матиме значний вплив на майбутній напрямок розвитку російської армії і на те, чи буде вона враховувати уроки, отримані під час війни в Україні", – додали у британській розвідці.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони Shahed, якими атакує об’єкти на території України.

Перед цим відомство повідомляло про перебіг боїв за Мар'їнку в Донецькій області.