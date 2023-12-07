Разведка Британии объяснила, как новый набор в академию Генштаба повлияет на армию РФ в будущем

Разведка Великобритании проанализировала новый набор офицеров в российскую академию Генштаба и его влияние на армию РФ в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 7 декабря.

В ведомстве привели заявление российского Минобороны, согласно которому более 60% набора имеют боевой опыт. Большинство из них, вероятно, получили этот опыт в Украине, начиная с 2022 года.

В разведке отмечают, что студенты академии, как правило, имеют звания от майора до генерал-майора и считаются имеющими потенциал для высшего командования.

При этом, как говорится в обзоре, наличие боевого опыта теперь более распространено среди российских офицеров среднего звена.

"В течение следующих лет это поколение, вероятно, будет иметь значительное влияние на будущее направление развития российской армии и на то, будет ли она учитывать уроки, полученные во время войны в Украине", – добавили в британской разведке.

Накануне британская разведка сообщала, что Россия пытается усовершенствовать иранские ударные дроны Shahed, которыми атакует объекты на территории Украины.

Перед этим ведомство сообщало о ходе боев за Марьинку в Донецкой области.