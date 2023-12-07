У Литві закликали Конгрес США схвалити допомогу для України: Наслідки коштуватимуть дорожче

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте і міністр оборони Арвідас Анушаускас сподіваються на якнайшвидше ухвалення у Конгресі США пакета допомоги для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Шимоніте заявила, що пакет допомоги для України та Ізраїлю "став заручником внутрішньої політики" у США.

Вона сказала що не сумнівається, що пакет допомоги буде схвалено, якщо він з'явиться на порядку денному.

"Але це просто не стоїть на порядку денному. Це дуже неприємна обставина, але я все ж таки вважаю, що ця обставина – не рішення, а просто обставина – і що це рішення рано чи пізно дійде до тих, хто голосує, і тоді голосування, я сподіваюся, буде позитивним", – сказала прем'єрка Литви.

Водночас Анушаускас розповів, що спілкувався щодо допомоги Україні з сенаторами-республіканцями під час візиту до США і почув запевнення, що питання підтримки буде вирішено до середини грудня.

За його словами, оскільки війна Росії в Україні триває, питання про підтримку виникає і виникатиме в усіх країнах.

"Так, є багато внутрішніх проблем, але українське питання, війна в Україні та дії Росії руйнують міжнародний порядок, і якщо він впаде, то все це коштуватиме в десятки разів дорожче, ніж зараз", – підкреслив міністр.

Він сказав, що без підтримки США "Україні просто було б важко", але зазначив, що з оптимізмом дивиться на це питання і не має сумнівів, що підтримку буде відновлено.

Нагадаємо, напередодні законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

Для винесення законопроєкту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100. "За" проголосувало лише 49 сенаторів.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал голосування, назвав вимоги республіканців "політичним шантажем".