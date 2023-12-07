В Литве призвали Конгресс США одобрить помощь для Украины: Последствия будут стоить дороже

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр обороны Арвидас Анушаускас надеются на скорейшее принятие в Конгрессе США пакета помощи для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Шимоните заявила, что пакет помощи для Украины и Израиля "стал заложником внутренней политики" в США.

Она сказала, что не сомневается, что пакет помощи будет одобрен, если он появится на повестке дня.

"Но это просто не стоит на повестке дня. Это очень неприятное обстоятельство, но я все же считаю, что это обстоятельство – не решение, а просто обстоятельство – и что это решение рано или поздно дойдет до тех, кто голосует, и тогда голосование, я надеюсь, будет положительным", – сказала премьер Литвы.

В то же время Анушаускас рассказал, что общался по поводу помощи Украине с сенаторами-республиканцами во время визита в США и услышал заверения, что вопрос поддержки будет решен до середины декабря.

По его словам, поскольку война России в Украине продолжается, вопрос о поддержке возникает и будет возникать во всех странах.

"Да, есть много внутренних проблем, но украинский вопрос, война в Украине и действия России разрушают международный порядок, и если он рухнет, то все это будет стоить в десятки раз дороже, чем сейчас", – подчеркнул министр.

Он сказал, что без поддержки США "Украине просто было бы трудно", но отметил, что с оптимизмом смотрит на этот вопрос и не сомневается, что поддержка будет восстановлена.

Напомним, накануне законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 голосов из 100. За проголосовали только 49 сенаторов.

Президент США Джо Байден, комментируя провал голосования, назвал требования республиканцев "политическим шантажом".