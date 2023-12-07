Ексглава МЗС Австрії, яка переїхала в РФ, назвала Путіна "найрозумнішим джентльменом"

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яке переїхала до Росії, висловила вдячність за те, що може працювати у цій країні "в умовах академічної свобди" та назвала Владіміра Путіна "найрозумнішим джентельменом", яких зустрічала.

Інтерв’ю з Кнайссль, де вона висловила свої одкровення, провів редактор BBC, пише "Європейська правда".

У розмові з колишньою очільницею австрійської дипломатії редактор Стів Розенберг зазначив, що переїзд колишнього міністра закордонних справ Австрії до Росії у той час, коли ця країна розпочала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, є надзвичайно суперечливим. Він також підкреслив, що у Росії відбуваються внутрішні репресії.

"Ну, поки що я не бачила жодних репресій у моєму безпосередньому оточенні… Я можу працювати тут в умовах академічної свободи, якої мені почало бракувати, коли я ще викладала в різних університетах Європейського Союзу", – сказала Кнайсль.

Розенберг нагадав Кнайсль, що кілька днів тому в Санкт-Петербурзі, де зараз живе австрійська ексдипломатка, до в'язниці на сім років відправили Олександру Скочиленко за те, що вона замінила цінники в супермаркеті на антивоєнні гасла.

"Ну і що я маю з цим робити? – відказала Кнайсль. – Я щойно докладно пояснила ситуацію, в якій опинилася. Давайте поставимо питання інакше: чому Карін Кнайссль заборонили працювати (Кнайсль скаржилась, що їй не давали працювати у країнах ЄС. – Ред.)? У чому мій злочин? Я дуже вдячна, що маю можливість працювати (в Росії. – Ред.)".

Відповідаючи на питання про те, що Кнайсль думає про президента РФ Владіміра Путіна як про людину, вона назвала його "найрозумнішим джентльменом".

"Він найрозумнішим джентльмен, з акцентом на джентльменстві – а я зустрічала таких… У тому сенсі, у якому Джейн Остін писала в "Гордості та упередженні" про досвідченого джентльмена, він відповідає цьому стандарту", – сказала Кнайсль.

На коментар Розенберга, що вторгнення Росії в Україну і репресії в РФ важко назвати джентльменським вчинком, Кнайсль відповіла, що Тоні Блер та Девід Кемерон "були залучені своїми урядами у військові дії".

Після того, як Кнайсль залишила посаду міністра закордонних справ Австрії, вона скаржилась на "полювання на відьом" і нездатність знайти роботу вдома. Кнайсль переїхала до Франції, потім до Лівану, а кілька місяців тому вона прибула разом зі своїми поні до Росії, щоб очолити аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті.

У 2020 році Кнайсль почала публікувати статті для російського державного медіа RT. Вона стала запрошеним професором Московського державного інституту міжнародних відносин. У 2021 році російський нафтовий гігант "Роснефть" призначив її до ради директорів – у травні 2022 року вона пішла у відставку.

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