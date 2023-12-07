Экс-глава МИД Австрии, переехавшая в РФ, назвала Путина "самым умным джентльменом"

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая переехала в Россию, выразила благодарность за то, что может работать в этой стране "в условиях академической свободы", и назвала Владимира Путина "самым умным джентльменом", которых встречала.

Интервью с Кнайссль, где она выразила свои откровения, провел редактор BBC, пишет "Европейская правда".

В разговоре с бывшей главой австрийской дипломатии редактор Стив Розенберг отметил, что переезд бывшего министра иностранных дел Австрии в Россию в то время, когда эта страна начала неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину, является чрезвычайно противоречивым. Он также подчеркнул, что в России происходят внутренние репрессии.

"Ну, пока я не видела никаких репрессий в моем непосредственном окружении... Я могу работать здесь в условиях академической свободы, которой мне стало не хватать, когда я еще преподавала в разных университетах Европейского Союза", – сказала Кнайсль.

Розенберг напомнил Кнайсль, что несколько дней назад в Санкт-Петербурге, где сейчас живет австрийский экс-дипломат, в тюрьму на семь лет отправили Александру Скочиленко за то, что она заменила ценники в супермаркете на антивоенные лозунги.

"Ну и что я должна с этим делать? – ответила Кнайсль. – Я только что подробно объяснила ситуацию, в которой оказалась. Давайте поставим вопрос иначе: почему Карин Кнайссль запретили работать (Кнайсль жаловалась, что ей не давали работать в странах ЕС. – Ред.)? В чем мое преступление? Я очень благодарна, что имею возможность работать (в России. – Ред.)".

Отвечая на вопрос о том, что Кнайсль думает о президенте РФ Владимире Путине как о человеке, она назвала его "самым умным джентльменом".

"Он умнейший джентльмен, с акцентом на джентльменстве – а я встречала таких... В том смысле, в котором Джейн Остин писала в "Гордости и предубеждении" об опытном джентльмене, он соответствует этому стандарту", – сказала Кнайсль.

На комментарий Розенберга, что вторжение России в Украину и репрессии в РФ трудно назвать джентльменским поступком, Кнайсль ответила, что Тони Блэр и Дэвид Кэмерон "были вовлечены своими правительствами в военные действия".

После того как Кнайсль покинула пост министра иностранных дел Австрии, она жаловалась на "охоту на ведьм" и неспособность найти работу дома. Кнайсль переехала во Францию, затем в Ливан, а несколько месяцев назад она прибыла вместе со своими пони в Россию, чтобы возглавить аналитический центр в Санкт-Петербургском университете.

В 2020 году Кнайсль начала публиковать статьи для российского государственного медиа RT. Она стала приглашенным профессором Московского государственного института международных отношений. В 2021 году российский нефтяной гигант "Роснефть" назначил ее в совет директоров – в мае 2022 года она ушла в отставку.

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