У Європарламенті пропонують скасувати право вето у рішеннях про розширення ЄС

Віцеголова групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркес вважає, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не можна дозволити "шантажувати" решту членів ЄС погрозами заблокувати переговори про членство України.

Слова євродепутата наводить видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Маркес заявив, що ЄС повинен відмовитися від свого правила, згідно з яким рішення про розширення повинні прийматися одноголосно.

"Коли ви вступаєте до ЄС, це означає, що ви є демократичною країною. Думаю, ми не передбачали, що демократія може бути корумпована зсередини", – пояснив він.

Маркес застеріг від неспроможності ЄС домовитися про підтримку України та її руху до Євросоюзу.

"У момент, коли Конгрес США щойно відхилив пропозицію Джо Байдена продовжити підтримку України, ми не можемо поставити себе в ситуацію, коли українці бачать, що ми також не здатні продовжувати їм допомагати.

З моєї точки зору, також неприйнятно, щоб у когось склалося враження, що наприкінці наступного тижня Орбан домігся свого і отримав свої 30 мільярдів євро в обмін на те, щоб ЄС продовжив надавати допомогу Україні", – сказав євродепутат.

Він наголосив, що ЄС "не може обмінювати гроші на цінності".

Це попередження пролунало напередодні запланованої зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона з угорським прем’єром Віктором Орбаном у Парижі за вечерею у чтевер ввечері.

Очікують, що французький лідер скаже Орбану, що блокування початку переговорів з Україною підірве стратегію ЄС у боротьбі з Владіміром Путіним.

Орбан погрожує зірвати саміт ЄС 14-15 грудня, чітко давши зрозуміти у двох листах до президента Європейської ради Шарля Мішеля, що він виступає проти переговорів про вступ із Києвом і натомість хоче провести стратегічну дискусію щодо підтримки Євросоюзом України.