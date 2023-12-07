КНДР відкликає зі Швейцарії посла за контрабанду слонової кістки

Північна Корея вирішила відкликати свого посла зі Швейцарії Хан Тхе Суна, якого підозрюють у причетності до контрабанди слонової кістки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kyodo.

Минулого місяця група експертів з Комітету з питань санкцій проти КНДР Ради Безпеки ООН і швейцарська влада розпочали розслідування проти північнокорейського посла.

Його та ще одного спільника, агента розвідки КНДР, підозрюють у незаконному вивезенні слонової кістки з Африки. Місцеві ЗМІ писали, що двоє були причетні до контрабанди 19 одиниць слонової кістки та 18 рогів носорога.

Повернення Хана стало для Північної Кореї одним із пріоритетів у межах нинішньої ротації дипломатів, стверджує Kyodo з посиланням на джерела. Вони допускають, що Пхеньян таким чином хоче уникнути розслідування звинувачень.

Подробиці про призначення наступника Хана, який також очолює представництво КНДР при ООН у Женеві, й терміни ухвалення такого рішення невідомі.

Раніше стало відомо, що Північна Корея готується закрити до десятка посольств, зокрема в Іспанії, Гонконгу та кількох країнах Африки, що може призвести до закриття майже 25% представництв Пхеньяну по всьому світу.