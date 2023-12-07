КНДР отзывает из Швейцарии посла за контрабанду слоновой кости

Северная Корея решила отозвать своего посла из Швейцарии Хан Тхэ Суна, которого подозревают в причастности к контрабанде слоновой кости.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kyodo.

В прошлом месяце группа экспертов из Комитета по вопросам санкций против КНДР Совета безопасности ООН и швейцарские власти начали расследование против северокорейского посла.

Его и еще одного сообщника, агента разведки КНДР, подозревают в незаконном вывозе слоновой кости из Африки. Местные СМИ писали, что двое были причастны к контрабанде 19 единиц слоновой кости и 18 рогов носорога.

Возвращение Хана стало для Северной Кореи одним из приоритетов в рамках нынешней ротации дипломатов, утверждает Kyodo со ссылкой на источники. Они допускают, что Пхеньян таким образом хочет избежать расследования обвинений.

Подробности о назначении преемника Хана, который также возглавляет представительство КНДР при ООН в Женеве, и сроки принятия такого решения неизвестны.

Ранее стало известно, что Северная Корея готовится закрыть до десятка посольств, в частности в Испании, Гонконге и нескольких странах Африки, что может привести к закрытию почти 25% представительств Пхеньяна по всему миру.