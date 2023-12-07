Чехи оцінили нового президента Павела краще за попередника Земана

Громадяни Чехії оцінюють діяльність президента Петра Павела, обраного в січні цього року, краще, ніж попередника Мілоша Земана, причому цього погляду дотримується частина виборців іншого претендента на цю посаду – Андрея Бабіша.

Про це свідчить останнє опитування чеської дослідницької фірми STEM/MARK, повідомляє "Європейська правда".

Павел отримав середню оцінку 2,5 із п’яти (де "п’ять" є найгіршим, а "один" – найкращим результатом) за стиль публічних виступів і 2,8 – за представлення та захист чеських інтересів за кордоном.

Найгірше чехи оцінили те, як їхній президент вирішує внутрішньополітичні суперечки. Але автори опитування вказують, що в респондентів не уточнювали, про які саме суперечки йдеться – протистояння між владою й опозицією чи політичну кризу з загрозою урядової відставки, яка ще не випадала на каденцію Павела.

"Позитивною новиною для чинного президента може бути те, що майже п'ята частина виборців Андрея Бабіша з останніх президентських виборів оцінює його позитивно – на "одиницю" або "двійку", – йдеться в коментарі представника STEM/MAR Яна Бурянеця.

Крім того, чинний президента має кращий рейтинг за всіма п'ятьма показниками в порівняння з попередником Мілошем Земаном, якого в середньому оцінювали на "четвірку".

Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії в січні цього року, обійшовши лідера опозиційної партії ANO та експрем'єра Андрея Бабіша. Павел – колишній очільник Військового комітету НАТО, який постійно наголошує на необхідності активно підтримувати Україну.