Чехи оценили нового президента Павела лучше его предшественника Земана

Граждане Чехии оценивают деятельность президента Петра Павела, избранного в январе этого года, лучше, чем предшественника Милоша Земана, причем этой точки зрения придерживается часть избирателей другого претендента на эту должность – Андрея Бабиша.

Об этом свидетельствует последний опрос чешской исследовательской фирмы STEM/MARK, сообщает "Европейская правда".

Павел получил среднюю оценку 2,5 из пяти (где "пять" является худшим, а "один" – лучшим результатом) за стиль публичных выступлений и 2,8 – за представление и защиту чешских интересов за рубежом.

Хуже всего чехи оценили то, как их президент решает внутриполитические споры. Но авторы опроса указывают, что у респондентов не уточняли, о каких именно спорах идет речь – противостоянии между властью и оппозицией или политическом кризисе с угрозой правительственной отставки, который еще не выпадал на каденцию Павела.

"Позитивной новостью для действующего президента может быть то, что почти пятая часть избирателей Андрея Бабиша с последних президентских выборов оценивает его положительно – на "единицу" или "двойку", – говорится в комментарии представителя STEM/MAR Яна Бурянеца.

Кроме того, действующий президент имеет лучший рейтинг по всем пяти показателям в сравнение с предшественником Милошем Земаном, которого в среднем оценивали на "четверку".

Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии в январе этого года, обойдя лидера оппозиционной партии ANO и экс-премьера Андрея Бабиша. Павел – бывший руководитель