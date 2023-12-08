Словенія закупить у Німеччини системи IRIS-T 

Словенія придбає німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM виробництва Diehl Defence GmbH.

Про це повідомило в четвер Міністерство оборони Словенії, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Угоду з німецьким Міноборони уклали після того, як Словенія в жовтні 2022 року приєдналася до європейської ініціативи "Небесний щит", започаткованої Німеччиною, до якої наразі входять 19 країн.

У серпні був підписаний Меморандум про взаєморозуміння в рамках європейської ініціативи "Небесний щит", який створить основу для спільних державних закупівель систем протиповітряної оборони. Словенія підписала угоду з Німеччиною 6 грудня.

Деталі плану не розголошують, але словенське видання Delo повідомило, що йдеться про дві системи IRIS-T вартістю приблизно 200 млн євро.

Це системи класу "земля-повітря" з радіусом дії до 40 кілометрів, які можуть вражати цілі на висоті до 20 тисяч метрів.

Німеччина поставила Україні два таких комплекси і обіцяє поставити ще два.

Деталі про ініціативу "Небесний щит" читайте у статті "ЄвроПравди".