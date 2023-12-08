Словения закупит у Германии системы IRIS-T

Словения приобретет немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM производства Diehl Defence GmbH.

Об этом сообщило в четверг Министерство обороны Словении, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Соглашение с немецким Минобороны заключили после того, как Словения в октябре 2022 года присоединилась к европейской инициативе "Небесный щит", начатой Германией, в которую сейчас входят 19 стран.

В августе был подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках европейской инициативы "Небесный щит", который создаст основу для совместных государственных закупок систем противовоздушной обороны. Словения подписала соглашение с Германией 6 декабря.

Детали плана не разглашаются, но словенское издание Delo сообщило, что речь идет о двух системах IRIS-T стоимостью примерно 200 млн евро.

Это системы класса "земля-воздух" с радиусом действия до 40 километров, которые могут поражать цели на высоте до 20 тысяч метров.

Германия поставила Украине два таких комплекса и обещает поставить еще два.

Детали об инициативе "Небесный щит" читайте в статье "ЕвроПравды".