Британія розширила санкції проти Білорусі

Велика Британія на 17 позицій розширила санкційний список щодо білоруського режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Британії.

Під британські обмежувальні заходи потрапили 17 представників білоруської судової системи, серед яких судді, прокурори і слідчі, причетні до політично мотивованих справ проти активістів, незалежних журналістів і правозахисників.

Крім того, Британія запровадила санкції проти низки осіб, пов'язаних з урядами, судовими та слідчими органами Гаїті, Ірану та Сирії.

"Ми не потерпимо, щоб злочинці і репресивні режими топтали фундаментальні права і свободи звичайних людей по всьому світу. Я чітко усвідомлюю, що через 75 років після прийняття Загальної декларації прав людини Велика Британія і наші союзники будуть продовжувати невпинно переслідувати тих, хто відмовляє людям у свободі", – сказав глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Раніше цього тижня Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти осіб і груп, які забезпечують і фінансують російську армію і військову промисловість.

Під нові британські санкції потрапили компанії з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану.

Також Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям, накладеним на обидві країни.