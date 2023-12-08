Британия расширила санкции против Беларуси

Великобритания на 17 позиций расширила санкционный список в отношении белорусского режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Великобритании.

Под британские ограничительные меры попали 17 представителей белорусской судебной системы, среди которых судьи, прокуроры и следователи, причастные к политически мотивированным делам против активистов, независимых журналистов и правозащитников.

Кроме того, Британия ввела санкции против ряда лиц, связанных с правительствами, судебными и следственными органами Гаити, Ирана и Сирии.

"Мы не потерпим, чтобы преступники и репрессивные режимы топтали фундаментальные права и свободы обычных людей по всему миру. Я четко осознаю, что спустя 75 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека Великобритания и наши союзники будут продолжать неустанно преследовать тех, кто отказывает людям в свободе", – сказал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Ранее на этой неделе Британия объявила о введении новых санкций против лиц и групп, которые обеспечивают и финансируют российскую армию и военную промышленность.

Под новые британские санкции попали компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана.

Также Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям, наложенным на обе страны.