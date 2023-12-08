Макрон посетил Нотр-Дам, который должны открыть после реконструкции ровно через год

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, который должны открыть после реставрации ровно через год.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

8 декабря Макрон приехал на место работ и встретился со специалистами, которые восстанавливают собор после пожара 2019 года.

BFMTV

Президент также поднялся на восстановленный шпиль собора, высота которого достигает 96 метров. В среду на него уже установили крест.

🔴 DIRECT 🗣"Merci" adresse @EmmanuelMacron, aux ouvriers du chantier de Notre-Dame de Paris. pic.twitter.com/feJEXzGmPM — franceinfo (@franceinfo) December 8, 2023

Макрон также почтил память Жана-Луи Жоржлена – первого главного надзирателя за реставрационными работами, который в августе погиб во время похода в горы.

До конца года восстановление шпиля должны полностью завершить. В конце на его верхушку установят металлического петуха, который по традиции освящают перед установкой.

Les images spectaculaires du toit de Notre-Dame, un an avant sa réouverture pic.twitter.com/SXW5Yb2NkO — BFMTV (@BFMTV) December 8, 2023

Напомним, Нотр-Дам серьезно пострадал во время пожара в 2019 году. Первые два года в соборе продолжалась ликвидация последствий пожара и техническая подготовка к реставрационным работам, которые планируют завершить в 2024 году.