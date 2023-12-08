У Литві розслідуватимуть, як дітям Абрамовича надали литовське громадянство

Президент Литви Гітанас Науседа доручив провести розслідування щодо процедури надання литовського громадянства дітям російського олігарха Романа Абрамовича та чи допомагали вони своєму батьку обходити санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Громадянство надано відповідно до чинного законодавства. Треба перевірити, наскільки правильно воно було застосовано. І нам потрібно оцінити, чи брали участь ці конкретні особи, наприклад, у механізмі санкцій ЄС проти Росії", – сказав Науседа журналістам.

Якщо це підтвердиться, треба "шукати можливості вжити заходів відповідно до інших литовських законів", додав президент.

Водночас, за його словами, внесення змін до законодавства у відповідь на один випадок не є ознакою верховенства права, і такі законодавчі ініціативи не повинні стати "масовою практикою".

Крім того, міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сформувала комісію, яка оцінить обставини, за яких діти Абрамовича отримали литовське громадянство.

А Департаменту міграції доручили оцінити список осіб та організацій, які підпадають під санкції Євросоюзу, і перевірити, чи не є інші члени сімей підсанкційних осіб громадянами Литви.

Раніше стало відомо, що двоє дітей Абрамовича мають литовське громадянство та отримали його ще до повномасштабної війни РФ проти України.

Після цього литовське МВС заявило, що готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.