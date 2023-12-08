В Литве будут расследовать, как детям Абрамовича предоставили литовское гражданство

Президент Литвы Гитанас Науседа поручил провести расследование относительно процедуры предоставления литовского гражданства детям российского олигарха Романа Абрамовича и помогали ли они своему отцу обходить санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Гражданство предоставлено в соответствии с действующим законодательством. Надо проверить, насколько правильно оно было применено. И нам нужно оценить, участвовали ли эти конкретные лица, например, в обходе механизма санкций ЕС против России", – сказал Науседа журналистам.

Если это подтвердится, надо "искать возможности принять меры в соответствии с другими литовскими законами", добавил президент.

В то же время, по его словам, внесение изменений в законодательство в ответ на один случай не является признаком верховенства права, и такие законодательные инициативы не должны стать "массовой практикой".

Кроме того, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сформировала комиссию, которая оценит обстоятельства, при которых дети Абрамовича получили литовское гражданство.

А Департаменту миграции поручили оценить список лиц и организаций, подпадающих под санкции Евросоюза, и проверить, не являются ли другие члены семей подсанкционных лиц гражданами Литвы.

Ранее стало известно, что двое детей Абрамовича имеют литовское гражданство и получили его еще до полномасштабной войны РФ против Украины.

После этого литовское МВД заявило, что готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства из соображений нацбезопасности.