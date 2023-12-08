На виконання критеріїв Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ України до ЄС Верховна Рада у п'ятницю схвалила за основу та в цілому законопроєкти про збільшення складу НАБУ, посилення самостійності та незалежності САП, а також розширення повноважень НАЗК.

Як пише "Європейська правда", про це в Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон про НАБУ передбачає збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб. Зокрема кількість осіб начальницького складу має збільшитись з 500 до 750 осіб.

Згідно із законом про Спеціальну антикорупційну прокуратуру, САП виводять зі структури офісу генерального прокурора та реорганізують її в окремий орган прокуратури в загальній системі органів прокуратури зі статусом окремої юридичної особи публічного права.

Також передбачаються зміни процедури конкурсного добору на посади керівника, його заступників та прокурорів САП.

Закон про Національне агентство із запобігання корупції передбачає можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до публічної служби, та перевіряти майно, набуте декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

Також у п'ятницю Рада схвалила за основу та в цілому законопроєкт 10288-1, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин, аби врахувати експертну оцінку Ради Європи та виконати критерій Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

У вівторок віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що проєкт закону міститиме додаткові запобіжники, які унеможливлять просочування російських наративів і пропаганди.

Раніше урядовиця заявила, що новий законопроєкт, спрямований на захист нацменшин, не передбачає розширення можливостей для російської мови.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ після виконання ще чотирьох кроків. Серед них було ухвалення змін щодо прав національних меншин, збільшення складу НАБУ та розширення повноважень НАЗК.