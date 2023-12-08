Рада приняла ряд евроинтеграционных законов в сфере антикоррупции

Во исполнение критериев Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС Верховная Рада в пятницу приняла за основу и в целом законопроекты об увеличении состава НАБУ, усилении самостоятельности и независимости САП, а также расширении полномочий НАПК.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Закон о НАБУ предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек. В частности количество лиц начальствующего состава должно увеличиться с 500 до 750 человек.

Согласно закону о Специальной антикоррупционной прокуратуре, САП выводят из структуры Офиса генерального прокурора и реорганизуют ее в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица публичного права.

Также предусматриваются изменения процедуры конкурсного отбора на должности руководителя, его заместителей и прокуроров САП.

Закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции предусматривает возможность НАПК проверять имущество, приобретенное до публичной службы, и проверять имущество, приобретенное декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

Также в пятницу Рада приняла за основу и в целом законопроект 10288-1, который предусматривает изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств, чтобы учесть экспертную оценку Совета Европы и выполнить критерий Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Во вторник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что проект закона будет содержать дополнительные предохранители, которые сделают невозможным просачивание российских нарративов и пропаганды.

Ранее чиновница заявила, что новый законопроект, направленный на защиту нацменьшинств, не предусматривает расширения возможностей для русского языка.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении после выполнения еще четырех шагов. Среди них было принятие изменений относительно прав национальных меньшинств, увеличение состава НАБУ и расширение полномочий НАПК.