Розвідка Британії пояснила, чому РФ систематично обстрілює острів Зміїний

Розвідка Великої Британії проаналізувала збиття в районі острова Зміїний зенітниками Повітряних сил України російського бомбардувальника Су-24М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 8 грудня.

За словами відомства, РФ здійснює ризиковані місії літаками щодо острова з літа 2023 року, ймовірно, через те, що об'єкт став символом українського опору, і Росія хоче продемонструвати, що вона здатна демонструвати силу по всьому Чорному морю.

Розвідка вказує, що екіпаж збитого Україною бомбардувальника Су-24М, який складався з двох осіб, ймовірно, загинув, а місцезнаходження та оперативні умови надзвичайно ускладнюють російську пошуково-рятувальну місію.

"Обидві сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойових літаків. Загалом протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій", – резюмує Міноборони Британії.

Нагадаємо, увечері, 5 грудня, зенітники Повітряних сил знищили в районі острова Зміїний ворожий бомбардувальник Су-24М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Напередодні розвідка Великої Британії проаналізувала новий набір офіцерів до російської академії Генштабу та його вплив на армію РФ у майбутньому.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони Shahed, якими атакує об’єкти на території України.

Перед цим відомство повідомляло про перебіг боїв за Мар'їнку в Донецькій області.