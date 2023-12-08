Парламент Болгарії схвалив надання Україні ПЗРК і допомогу з навчанням на F-16

Національна асамблея Болгарії в п’ятницю переважною більшістю голосів підтримала надання Україні додаткової військової допомоги, включно з участю в коаліції з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Схвалене напередодні профільним парламентським комітетом рішення підтримали 147 болгарських депутатів, проти висловились 55, ще сім утримались.

Воно передбачає, що Болгарія може передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси та зенітні ракети, які є "застарілими, непридатними або надлишковими".

Натомість уряд має домовитись із союзниками НАТО про розміщення зенітних та берегових протикорабельних ракетних комплексів Альянсу для посилення обороноздатності Болгарії та попрохати про відшкодування витрат на військову допомогу Україні.

Крім того, болгарське Міністерство оборони має вжити заходів для приєднання Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на F-16. У якій саме ролі, не уточнюється.

Проросійська опозиція Болгарії назвала рішення "ганебним і небезпечним" і звинуватила владу в роззброєнні армії та затягуванні "незрозумілої війни".

У Болгарії раніше пропонували передати Україні ракети до комплексів С-300, які країна нездатна самостійно відремонтувати, але які, за словами Софії, Київ зможе полагодити і використовувати для захисту.

Крім того, парламент Болгарії на засіданні у п’ятницю подолав вето президента Румена Радева на угоду про постачання близько 100 бронетранспортерів Україні.