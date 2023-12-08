Парламент Болгарии одобрил предоставление Украине ПЗРК и помощь с обучением на F-16

Национальная ассамблея Болгарии в пятницу подавляющим большинством голосов поддержала предоставление Украине дополнительной военной помощи, включая участие в коалиции по подготовке украинских летчиков на истребителях F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Одобренное накануне профильным парламентским комитетом решение поддержали 147 болгарских депутатов, против высказались 55, еще семь воздержались.

Оно предусматривает, что Болгария может передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты, которые являются "устаревшими, непригодными или избыточными".

Вместо этого правительство должно договориться с союзниками НАТО о размещении зенитных и береговых противокорабельных ракетных комплексов Альянса для усиления обороноспособности Болгарии и попросить о возмещении расходов на военную помощь Украине.

Кроме того, болгарское Министерство обороны должно принять меры для присоединения Болгарии к коалиции стран по подготовке украинских летчиков на F-16. В какой именно роли, не уточняется.

Пророссийская оппозиция Болгарии назвала решение "позорным и опасным" и обвинила власти в разоружении армии и затягивании "непонятной войны".

В Болгарии ранее предлагали передать Украине ракеты к комплексам С-300, которые страна неспособна самостоятельно отремонтировать, но которые, по словам Софии, Киев сможет починить и использовать для защиты.

Кроме того, парламент Болгарии на заседании в пятницу преодолел вето президента Румена Радева на соглашение о поставках около 100 бронетранспортеров Украине.