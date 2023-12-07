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У парламенті Болгарії попередньо підтримали надання Україні ПЗРК і зенітних ракет

Четвер, 7 грудня 2023, 21:38

Комітет із питань оборони парламенту Болгарії на засіданні в четвер підтримав надання Україні непридатних, застарілих або надлишкових переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БТА.

Рішення підтримали 11 членів парламентського комітету, один утримався, четверо від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії проголосували проти.

Пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, яку в четвер представили партії урядової коаліції Болгарії – ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" та "Рух за права і свободи".

У ньому йдеться про визначення Болгарією надлишкової кількості озброєння і техніки, необхідної для укомплектування формувань воєнного часу, і підготовку пропозиції про надання цього озброєння й техніки Україні.

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Також мають відбутися переговори з урядами країн-членів НАТО щодо розгортання зенітних та протикорабельних ракетних комплексів Альянсу для посилення обороноздатності Болгарії.

Окрім того, пропонується розглянути можливість долучення Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 і дозволу здійснювати військову підготовку до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.

У Болгарії раніше пропонували передати Україні ракети до комплексів С-300, які країна нездатна самостійно відремонтувати, але які, за словами Софії, Київ зможе полагодити і використовувати для захисту.

Влада також шукає, як розблокувати угоду про передання 100 бронетранспортерів зі складів болгарського Міністерства внутрішніх справ, яку заветував президент Румен Радєв.

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