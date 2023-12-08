На Заході вважають, що РФ дала старт масованим обстрілам критичної інфраструктури України

Ракетні обстріли Росією України у ніч проти п’ятниці, 8 грудня, можуть свідчити про початок кампанії з ударів про українській критичній інфраструктурі, до якої Москва готувалась останні місяці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, журналістам на закритому брифінгу повідомив анонімний західний посадовець.

За словами співрозмовника, на Заході протягом останніх кількох тижнів наголошували на тому, що Росія може розпочати скоординовану зимову кампанію ударів по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури України.

"І, за нашою оцінкою, минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність", – додав він.

За словами посадовця, Росія завдала ударів по Україні з використанням важкої бомбардувальної авіації, "дуже ймовірно, літаків Ту-95, які фактично не розгорталися й не використовувалися протягом останніх кількох місяців".

Захід вважає, що крилаті ракети, які Росія запустила, найімовірніше, є "найсучаснішими високоточними боєприпасами, які росіяни майже напевно накопичували протягом останніх кількох місяців", сказав співрозмовник.

"Незважаючи на все це, попередні повідомлення вказують на те, що більшість ракет були перехоплені. Незважаючи на трагічну загибель щонайменше однієї цивільної людини, збитки, як видається, мінімальні", – додав він.

Західний посадовець зауважив, що остання атака РФ не координувалась із безпілотниками типу "Шахед", які росіяни активно використовували в останні тижні.

Нагадаємо, вранці 8 грудня Росія випустила 19 крилатих ракет Х-101 та Х-555 по Україні, з них Повітряні сили збили 14. У результаті атаки в Павлограді на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще кілька отримали поранення й було пошкоджено промисловий об'єкт.