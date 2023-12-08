Парламент Естонії схвалив бюджет на 2024 рік із рекордними витратами на оборону

Естонський парламент – Рійгікогу – на додатковій сесії у п’ятницю ухвалив бюджет на 2024 рік попри протести опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Проєкт бюджету підтримали 58 естонських депутатів, проти проголосував 31.

Опозиція в Рійгікогу вважала, що бюджет поки не можна схвалювати, оскільки президент країни Алан Каріс не схвалив дві поправки до законів, підв’язаних до бюджету, через порушення процедурних правил.

Спікер парламенту Лаурі Гуссар після перерви, однак, оголосив, що порядок ухвалення відповідних законів не є важливим для ухвалення державного бюджету.

Проєкт естонського бюджету на 2024 рік становить 16,8 мільярда євро доходів (на 7,7% більше, ніж у 2023-му) і 17,7 мільярда євро витрат (на 4,9% більше).

В уряді Естонії пояснювали, що пріоритетами бюджету будуть військова та всебічна національна оборона Естонії, економічне зростання разом із "зеленими" реформами та стійкістю державних фінансів, освіта, посилення спроможності кібербезпеки, підтримка України.

Серед іншого, оборонний бюджет Естонії вперше перевищить три відсотки ВВП у 2024 році, досягнувши 3,2% ВВП, а держава виділить на національну оборону понад 1,3 мільярда євро.

Напередодні стало відомо, що федеральний уряд Німеччини не зможе до кінця року схвалити бюджет на 2024-й, чому завадило рішення Конституційного суду про неможливість перерозподілу 60 мільярдів євро витрат на подолання наслідків пандемії COVID-19.