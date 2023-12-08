Парламент Эстонии одобрил бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону

Эстонский парламент – Рийгикогу – на дополнительной сессии в пятницу принял бюджет на 2024 год, несмотря на протесты оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Проект бюджета поддержали 58 эстонских депутатов, против проголосовал 31.

Оппозиция в Рийгикогу считала, что бюджет пока нельзя одобрять, поскольку президент страны Алан Карис не одобрил две поправки к законам, подвязанных к бюджету, из-за нарушения процедурных правил.

Спикер парламента Лаури Гуссар после перерыва, однако, объявил, что порядок принятия соответствующих законов не является важным для принятия государственного бюджета.

Проект эстонского бюджета на 2024 год составляет 16,8 миллиарда евро доходов (на 7,7% больше, чем в 2023-м) и 17,7 миллиарда евро расходов (на 4,9% больше).

В правительстве Эстонии объясняли, что приоритетами бюджета будут военная и всесторонняя национальная оборона Эстонии, экономический рост вместе с "зелеными" реформами и устойчивостью государственных финансов, образование, усиление способности кибербезопасности, поддержка Украины.

Среди прочего, оборонный бюджет Эстонии впервые превысит три процента ВВП в 2024 году, достигнув 3,2% ВВП, а государство выделит на национальную оборону более 1,3 миллиарда евро.

Накануне стало известно, что федеральное правительство Германии не сможет до конца года принять бюджет на 2024-й, чему помешало решение Конституционного суда о невозможности перераспределения 60 миллиардов евро расходов на преодоление последствий пандемии COVID-19.