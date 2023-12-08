Під санкції України потрапив завод "Ростеха" в Кишиневі

До санкційного указу президента Володимира Зеленського від 7 грудня потрапив розташований у Кишиневі завод "Топаз", власник якого входить до російської корпорації "Ростех", і його генеральна директорка Інна Линник.

На це звернув увагу портал NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

В указі Зеленського згадані 185 фізичних та 101 юридична особа, проти яких Україна запроваджує санкції. Серед них – розташований у столиці Молдови завод "Топаз", який постачав до Росії комплектуючі для авіаційних двигунів та обладнання для їхнього виробництва.

До санкційного списку також внесли гендиректорку заводу, колишню заступницю міністра економічного розвитку Придністров'я Інну Линник. У неї подвійне громадянство Молдови та Росії.

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії торговельних угод, повне припинення транзиту ресурсів і перевезень територією України.

Завод "Топаз" – це дочірнє підприємство АТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація", яке своєю чергою входить до російської держкорпорації "Ростех". У радянську добу він виготовляв техніку для військово-промислового комплексу, а пізніше – постачав до Росії комплектуючі для авіаційних двигунів та обладнання для їхнього виробництва.

Після початку війни в Україні "Ростех" потрапив під санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів.

Нагадаємо, в липні в оновленому санкційному списку України опинились грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила польоти до Росії, та її директор.