Под санкции Украины попал завод "Ростеха" в Кишиневе

В санкционный указ президента Владимира Зеленского от 7 декабря попал расположенный в Кишиневе завод "Топаз", владелец которого входит в российскую корпорацию "Ростех", и его генеральный директор Инна Линник.

На это обратил внимание портал NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

В указе Зеленского упомянуты 185 физических и 101 юридическое лицо, против которых Украина вводит санкции. Среди них – расположенный в столице Молдовы завод "Топаз", который поставлял в Россию комплектующие для авиационных двигателей и оборудование для их производства.

В санкционный список также внесли гендиректора завода, бывшего заместителя министра экономического развития Приднестровья Инну Линник. У нее двойное гражданство Молдовы и России.

Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия торговых соглашений, полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины.

Завод "Топаз" – это дочернее предприятие АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", которое в свою очередь входит в российскую госкорпорацию "Ростех". В советское время он изготавливал технику для военно-промышленного комплекса, а позже – поставлял в Россию комплектующие для авиационных двигателей и оборудование для их производства.

После начала войны в Украине "Ростех" попал под санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Напомним, в июле в обновленном санкционном списке Украины оказались грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию, и ее директор.