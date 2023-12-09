Рада звернулася до країн ЄС з проханням підтримати переговори з Україною про вступ

Верховна Рада закликала парламенти, уряди країн-членів ЄС та інституції Європейського Союзу ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства України на засіданні Європейської ради 15 грудня.

Про ухвалення відповідного звернення повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

За звернення проголосували 292 народні депутати.

Зокрема, Рада закликала підтримати прагнення України щодо вступу до Євросоюзу шляхом ухвалення рішення про відкриття відповідних переговорів під час засідання Європейської ради 15 грудня.

Окрім цього, ВР закликала продовжувати підтримувати український народ у боротьбі за державний суверенітет України, відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного кордону, а також загальноєвропейські цінності, демократію, плюралізм, право націй вільно обирати шлях свого розвитку, права і основоположні свободи людини і громадянина.

Верховна Рада звернулася до європейських парламентів із проханням підтримати макрофінансову стабільність України під час повномасштабної російської агресії шляхом ухвалення запропонованого Європейською комісією Інструменту підтримки України (Ukraine Facility).

Парламент закликав збільшити надання військової допомоги Україні на національному рівні і в межах Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб для посилення обороноспроможності держави, а також сприяти відбудові України, зокрема відновленню пошкоджених та зруйнованих унаслідок збройної агресії РФ об’єктів соціальної, енергетичної, транспортної та іншої інфраструктури.

Водночас Верховна Рада закликала продовжити тиск на РФ шляхом ухвалення наступних пакетів обмежувальних заходів, максимально розширивши їхню дію на політичне та економічне життя політичних лідерів Росії, фізичних та юридичних осіб, що відповідальні за розв’язання та ведення російсько-української війни.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ після виконання ще чотирьох кроків. Серед них було ухвалення змін щодо прав національних меншин, збільшення складу НАБУ та розширення повноважень НАЗК.

Напередодні відповідні закони були ухвалені і підписані президентом.

Однак, як очікується, політичне рішення про відкриття переговорів може заблокувати Угорщина. Віктор Орбан, як і раніше, не підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС.