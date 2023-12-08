Орбан у Парижі повторив свою мантру проти переговорів з "корумпованою Україною"

Глава угорського уряду Віктор Орбан в інтерв’ю виданню Le Point перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном 7 грудня заявив, що Україна – одна з найкорумпованіших країн світу, і повторив свої аргументи, чому він проти початку переговорів про її вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прибувши до Парижа, у розмові з виданням Орбан заявив, що виступає проти початку переговорів з Україною, пояснивши це двома причинами. За словами Орбана, українці "не готові до переговорів", а європейці "не готові прийняти їх як повноправних членів".

Орбан зазначив, що Угорщина як сусідка України "точно знає, що відбувається в Україні".

"Звіт Європейської комісії про те, що із семи передумов чотири вже виконано, просто неправда. Відомо, що Україна є однією з найбільш корумпованих країн світу. Це жарт! Ми не можемо ухвалювати рішення про початок процесу переговорів про вступ", – заявив він.

Серед аргументів, чому ЄС не варто вітати Україну у своїх лавах, Орбан назвав економічну причину. За його словами, у разі членства України Франції довелося б внести "понад 3,5 мільярда євро додатково" до спільного бюджету ЄС.

Потім він навів приклад зі сфери сільського господарства, прогнозуючи "жахливі наслідки": "Україна – велика країна, з великою кількістю сільського господарства. Якщо ви дозволите цьому сільському господарству увійти в європейську сільськогосподарську систему, вона знищить його на наступний день".

Тому, за словами Орбана, спочатку потрібно трансформувати систему виділення сільськогосподарських субсидій ЄС.

Він закликав ЄС не повторювати з Україною "тих самих помилок, які ми зробили з Туреччиною". Натомість Орбан запропонував укласти з Україною "договір про стратегічне партнерство, включаючи угоду з різних питань, таких як сільське господарство, митниця та безпека".

"Україні важко, вона потерпає від російського вторгнення, і ми вирішили її підтримати. Тому є легітимним, щоб уся Європейська рада надсилала хороші сигнали Україні. Я за це. Однак є й інші типи сигналів, які потрібно надіслати, ніж відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі. Ми не повинні цього робити", – сказав Орбан.

Після спілкування з Макроном Орбан заявив, що мав "чудову" зустріч з французьким президентом, але не став наводити жодних деталей.

Перед зустріччю, за інформацією ЗМІ, Макрон був оптимістично налаштований щодо можливості переконати Орбана, який збирається блокувати усі важливі рішення ЄС щодо України на саміті 14-15 грудня.

У четвер Орбан розповів, що мав телефонну розмову з Санчесом і у ній переконував не виносити на обговорення на саміті питання щодо відкриття переговорів з Україною.