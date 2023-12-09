Боррель: Рада ЄС обговорить безпекові зобов’язання перед Києвом і посилення спроможностей ЗСУ

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів про теми обговорення наступної Ради ЄС у закордонних справах.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Він згадав, що напередодні Росія здійснила найбільшу ракетну атаку на міста України за останні 2 місяці.

Тому, за словами Борреля, є необхідність посилення Збройних сил України, включаючи системи протиповітряної оборони.

"На наступному засіданні Ради ЄС ми обговоримо зобов'язання ЄС у сфері безпеки, а також пропозиції щодо збільшення нашого внеску у військові спроможності України", – написав головний дипломат ЄС.

На саміті 27 жовтня лідери держав-членів ЄС доручили Боррелю "на основі рамок, які будуть схвалені Радою", провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.

На саміті в червні лідери ЄС висловлювали готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.

Боррель раніше говорив про плани виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру як частину цих "безпекових гарантій". Утім, за даними ЗМІ, його наміри зустріли опір з боку деяких країн ЄС і можуть не бути реалізованими у нинішньому вигляді.

Агентство Bloomberg дізналося, які безпекові зобов’язання ЄС готовий дати Україні.