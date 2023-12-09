Боррель: Совет ЕС обсудит обязательства по безопасности перед Киевом и усиление возможностей ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о темах обсуждения следующего Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Он вспомнил, что накануне Россия осуществила крупнейшую ракетную атаку на города Украины за последние 2 месяца.

Поэтому, по словам Борреля, есть необходимость усиления Вооруженных сил Украины, включая системы противовоздушной обороны.

"На следующем заседании Совета ЕС мы обсудим обязательства ЕС в сфере безопасности, а также предложения по увеличению нашего вклада в военные способности Украины", – написал главный дипломат ЕС.

На саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.

На саммите в июне лидеры ЕС выражали готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее говорил о планах выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как часть этих "гарантий безопасности". Впрочем, по данным СМИ, его намерения встретили сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и могут не быть реализованными в нынешнем виде.

Агентство Bloomberg узнало, какие обязательства по безопасности ЕС готов дать Украине.